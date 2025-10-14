Сборная России закрыла окно разгромом

Во втором товарищеском матче, сыгранном в рамках октябрьского окна, сборная России, одолевшая в предыдущей встрече в упорной борьбе иранцев, куда убедительнее обыграла боливийцев. В Москве она разгромила их со счетом 3:0, забив очень эффектные голы.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Линия атаки сборной России (справа — Иван Сергеев) оказалась слишком сильной для боливийской обороны

Сборная России, которая 10 октября, пусть изрядно помучившись, справилась с командой, уже попавшей на чемпионат мира, через четыре дня после матча с иранцами показывала свои достоинства команде, которая на чемпионат мира вполне может попасть, если сдюжит в межконтинентальном play-off. А они никуда не исчезли, хоть состав по сравнению с пятничным был менее звучным.

Вот вам любимый российский прессинг, вот неторопливый, но толковый розыгрыш, а вот — эстетский наскок: резкий, взрывной, скроенный из целой череды рывков и передач, замешанный прежде всего на чувстве локтя футболистов ЦСКА, принимавших в нем участие, но и с немалым и соответствующим по уровню вкладом железнодорожника Дмитрия Баринова. Если бы после его сложного паса пяткой мяч лег бы точно на ногу Матвею Кисляку, у эпизода явно было бы результативное завершение. А так с ним не срослось.

Но гол-то все равно вскоре состоялся — и тоже красивый. Все началось с аута, который бросал новичок сборной Мингиян Бевеев. А после него развернулась шикарная «веерная» атака, похожая на те, что можно увидеть в регби. Мяч с фланга пасами в касание переводится все ближе и ближе к центру. В таких ситуациях важно не пересолить. И на мгновение даже показалось, что тот пас, который отдавал Иван Сергеев, был все же лишним: мог уже пробить и сам. Но нет, оказалось, все сделал в тему: Лечи Садулаев отправлял мяч, по существу, в пустые ворота.

Зато дальнейшие события заставляли вспоминать о том, что соперники не так уж просты. Ну да, заметных игроков, которыми эта сборная козыряла в далеких уже 1990-х, у них нет. Но и сейчас бывает, что боливийская команда доставляет неприятности и грандам. В квалификационный play-off, например, прорвалась из южноамериканской зоны, обыграв в заключительном матче бразильцев. Правда, дома, в Ла-Пасе, на такой высоте, что кто угодно, не привыкший к ней, загрустит, осознав, что каждое ускорение — пытка, но что-то же она уметь должна.

На динамовском стадионе боливийцы, уже пропустив гол, доказывали, что набор умений у них не такой уж скромный — и мяч подержать могут, и пальнуть издали. Не хватало им разве что кого-то понастырнее, поцепче впереди. Так бы, возможно, обороне сборной России пришлось бы столкнуться с приличной нагрузкой. Но дефицит опасных бойцов передней линии в рядах соперников превратил эту нагрузку во вполне умеренную, сведя все проблемы ко всяким рутинным вещам.

На самом деле отрезок, в течение которого сборная Боливии смотрелась не хуже хозяев, продлился примерно четверть часа. А после него российская команда, словно ей надоело притворяться слабой, снова расправила плечи. Во второй раз чужие ворота она поразила перед перерывом. На первый план вышел Дмитрий Баринов. Он ловко подобрал мяч в двух с половиной десятках метров от ворот и сумел плотно приложиться к нему. Боливийский голкипер Карлос Лампе среагировал, но отскок достался Алексею Миранчуку. А тому уже оставалось лишь закатить мяч в сетку.

Центральные персонажи этой комбинации оказались на виду и после отдыха. На сей раз Миранчук исполнил тончайший заброс в штрафную, заметив, в отличие от боливийцев, хитрый рывок Баринова. А тот исполнил классную скидку головой на бежавшего параллельным курсом Сергеева.

Игру сборной России слегка подпортили замены, которые ей обычно, наоборот, помогают. Во всяком случае, во второй половине тайма боливийская команда, только что совсем приунывшая, внезапно подняла голову. Более того, у нее появились шансы. Неплох был сольный номер обыгравшего чуть ли не полдесятка оппонентов Мигеля Терсероса. Ему отправить мяч в створ не удалось. Зато это удалось — и с дистанции фактически убойной — Мойзесу Вильярроэлю. Голкипер Станислав Агкацев среагировал, вписав и свое имя в список важнейших персонажей матча и сохранив «сухой» счет.

Заключительные в 2025 году товарищеские матчи сборная России проведет через месяц, в рамках ноябрьского окна. Она встретится с двумя другими южноамериканскими сборными — Перу и Чили. В отличие от боливийцев, обе в региональном отборе провалились.

Алексей Доспехов