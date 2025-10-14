Мантуров поручил Минпромторгу проработать отсрочку для новых правил утильсбора

Минпромторг России должен оперативно представить предложения по возможной отсрочке даты вступления в силу новых правил расчета утилизационного сбора на легковые автомобили. Соответствующее поручение дал первый вице-премьер Денис Мантуров по итогам рассмотрения обращения «Деловой России», сообщили в секретариате господина Мантурова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Минпромторг опубликовал проект постановления правительства о корректировке правил расчета утилизационного сбора в сентябре. Планировалось что они могут вступить в силу уже с 1 ноября. Согласно проекту документа, утильсбор может учитывать и мощность двигателя, что грозит ростом цен на некоторые модели до 2 млн руб. (см. “Ъ” от 14 сентября). В ходе общественного обсуждения проект документа получил более 100 тыс. отрицательных отзывов.

Как отмечается в сообщении секретариата Дениса Мантурова, многие сделки по оплате иномарок, которые подпадают под действие льготного коэффициента по действующим правилам, были заключены после публикации проекта, несмотря на то, что о предполагаемых сроках вступления постановления в силу было объявлено заранее. При этом ажиотажный спрос повлиял на загрузку пограничных пропускных пунктов - сформировались очереди, из-за которых срок доставки автомобиля мог увеличиться на несколько недель.

Поскольку с форс-мажорной задержкой в доставке могли столкнуться и те граждане, которые оплатили автомобиль до объявления о готовящихся изменениях, необходимо проработать и представить варианты расширения переходного периода, чтобы обеспечить возможность завершения действующих заказов по текущим правилам.