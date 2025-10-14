Четверых пассажиров вылетевшего в кювет автобуса доставили в больницу в Удмуртии

Четверо пострадавших в аварии со съездом автобуса в кювет, в числе которых несовершеннолетний, доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе Минздрава по Удмуртии.

Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции

«Всем им оказана медицинская помощь. На месте аварии работало 2 бригады скорой медицинской помощи»,— говорится в сообщении. Они получили травмы средней степени тяжести.

Напомним, автобус под управлением 51-летнего водителя съехал в кювет чтобы избежать ДТП. Авария произошла в 09:36 14 октября на территории Завьяловского района на дороге «Ижевск-Сарапул». В ДТП пострадали три женщины и ребенок. На момент происшествия всего в автобусе было восемь пассажиров.