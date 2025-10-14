Суд прекратил дело о драке с участием экс-футболиста красноярского «Енисея»

Мировой суд Красноярска прекратил уголовное дело бывшего игрока ФК «Енисей» Вячеслава Бардыбахина, которое было возбуждено после драки на турбазе «Зеленка» в мае 2024 года. Дело прекращено в связи с примирением сторон, что является нереабилитирующим основанием, рассказали «Ъ-Сибирь» в прокуратуре края.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По информации ведомства, с прошением о прекращении дела в судебном процессе выступил потерпевший, пояснив, что претензий к спортсмену, который возместил ему моральный и материальный вред, он больше не имеет. Еще на стадии следствия Вячеслав Бардыбахин, выступающий сейчас за волгоградский «Ротор», выплатил потерпевшему компенсацию в размере 800 тыс. руб.

События, о которых идет речь в деле, произошли 13 мая 2024 года. По материалам дела, футболисты «Енисея» проводили время со своими друзьями на базе отдыха «Зеленка». Парни и девушки шумели, громко слушали музыку, что мешало другим отдыхающим. Ребята из соседней беседки попросили их убавить звук динамика, но безуспешно. Между компаниями произошла словесная перепалка, а затем и драка. В ней закрытую черепно-мозговую травму и перелом лобной кости получил 22-летний красноярец.

По результатам расследования обвинение предъявили футболисту Вячеславу Бардыбахину. Ему вменили в вину ч. 1 ст. 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести), санкция по ней — до трех лет лишения свободы. В прокуратуре сообщили, что игрок признал вину. В июле 2025 года дело поступило на рассмотрение суда.

Илья Николаев