В Югре выделили 395 млн рублей на обновление аэропортов и защиту от БПЛА

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) началась масштабная модернизация авиационной инфраструктуры — более 395 млн руб. из окружного бюджета направлено компании «Юграавиа» для закупки нового оборудования, сообщили в стройкомплексе региона. Эти меры повысят безопасность пассажиров и защиту аэропортов от угроз, в том числе от БПЛА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

До конца 2025 года обновят аэропорты Ханты-Мансийска, Белоярского, Когалыма, Нягани и Урая. Будут установлены рентгенотелевизионные досмотровые комплексы, металлодетекторы, системы радиационного контроля и газосигнализаторы. На территориях аэропортов также установят противотаранные шлагбаумы, камеры видеонаблюдения, оборудование для борьбы с беспилотниками и патрульные автомобили.

Кроме того, планируется приобрести специальную аэродромную технику на сумму свыше 300 млн руб.: снегоуборочные машины, топливозаправщики, обогреватели воздушных судов, автобусы, амбулифт и прочее.

Напомним, на модернизацию аэропорта Нижневартовска (ХМАО-Югра) планируют потратить около 386 млн руб.

Ирина Пичурина