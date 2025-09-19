На обновление аэропорта Нижневартовска планируют потратить около 386 млн рублей

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) на модернизацию аэропорта Нижневартовска планируют потратить около 386 млн руб. Информацию на сайте госзакупок разместило ООО «Нижневартовск Аэро».

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Открытие не возобновляемой кредитной линии в целях использования денежных средств на финансирование затрат, связанных с реализацией инвестиционного проекта по модернизации аэропортового комплекса Нижневартовска»,— сказано в информации об объекте закупки.

Напомним, в августе движение у аэропорта Ханты-Мансийска временно закрывали для ремонта подъездной дороги к аэровокзальному комплексу.

Ирина Пичурина