Дубль Ильи Михеева помог «Чикаго» одержать первую победу в новом сезоне НХЛ

«Чикаго Блэкхокс» на своем льду обыграл «Юта Маммот» — 3:1. Эта победа стала для «Блэкхокс» первой в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Автором двух шайб в составе победителей стал российский форвард Илья Михеев. На 30-й минуте матча он открыл счет. Также нападающий поразил пустые ворота соперника за шесть секунд до конца игры. Михеев был признан второй звездой матча. Первой стал шведский форвард «Блэкхокс» Андре Бураковски, на счету которого победный гол. Третьей звездой признали американского голкипера «Блэкхокс» Спенсера Найта, отразившего 22 из 23 бросков. В составе «Юты» единственный гол забил немецкий форвард Джон-Джейсон Петерка.

«Чикаго» набрал три очка в трех матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Центрального дивизиона с тремя очками. «Юта» с двумя баллами располагается на последней, восьмой строке.

В следующем матче «Чикаго» на выезде сыграет с «Сент-Луис Блюз». «Юта» проведет домашнюю игру против «Калгари Флеймс».

Таисия Орлова