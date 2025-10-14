Сын главы ОПГ «Индейцы» не смог выйти из СИЗО

Самарский областной суд оставил под стражей Захара Коптелова, обвиняемого в смертельном ДТП (ч. 4 ст. 264 УК РФ). Ранее Октябрьский районный суд Самары удовлетворил ходатайство следователя и заключил фигуранта уголовного дела под стражу на два месяца, то есть до 13 ноября включительно. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, 14 сентября на пересечении улиц Ленинской и Венцека в Самаре Захар Коптелов в состоянии опьянения за рулем автомобиля BMW столкнулся с машиной Datsun, за рулем которого был таксист 1970 года рождения. В результате ДТП таксист погиб, еще три человека пострадали.

Захар Коптелов является сыном Сергея Коптелова, главы ОПГ «Индейцы». В мае 2025 года членов группировки приговорили к реальным срокам за серию преступлений, включая убийство, покушение на убийство, вымогательство и незаконное хранение оружия. Сергей Коптелов получил 24 года и 11 месяцев колонии строгого режима. Осужденный попросил отправить его на СВО,

Георгий Портнов