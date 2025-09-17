Главарь ОПГ, чей сын устроил смертельное ДТП в центре Самары, просится на СВО

Как стало известно «Ъ», отец предполагаемого виновника в смертельном ДТП в историческом центре Самары Захара Коптелова просится на СВО. Молодой человек скрылся с места происшествия, которое произошло 14 сентября, не оказав никакой помощи пострадавшему таксисту, который в итоге скончался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Предполагаемый виновник аварии является сыном главаря ОПГ «Индейцы» Сергея Коптелова. Он создал преступную группу в январе 2011 года. Его сообщники, Антон Бунтовский, Артем Быков, Виталий Горецкий, Игорь Шевяхов и Константин Коптелов, организовывали врезки в нефтепроводы.

Захар Коптелов решением суда сегодня заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Сергея Коптелова в текущем году приговорили к 24 годам и 11 месяцам лишения свободы строгого режима.

Евгений Чернов