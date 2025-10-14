Средняя цена подержанных авто в России снизилась до уровня 2023 года

В сентябре 2025 года средняя стоимость автомобилей с пробегом в России опустилась до показателя конца 2023-го, подсчитали в «Авто.ру Оценка». По данным аналитического сервиса, тенденция связана с ростом предложения и сохраняющейся осторожностью покупателей.

В среднем подержанные машины возрастом до 15 лет в стране стали дешевле. Автомобили китайских брендов стоили около 2,08 млн руб. — на 1,5% меньше, чем в августе, а за год цены упали почти на 150 тыс. руб. Автомобили европейских, японских и корейских производителей подешевели на 1,5% за месяц и на 9% год к году, средняя цена составила 2,25 млн руб. Российские бренды стали доступнее — их средняя стоимость упала до примерно 690 тыс. руб., минимума с ноября 2023 года.

Также аналитики изучили динамику стоимости по регионам. Архангельская область показала значительный спад. Там автомобили с пробегом стали стоить на 11% дешевле (в среднем — 1,14 млн руб.). В Иркутской и Владимирской областях стоимость авто снизилась на 4% и составила 1,97 и 1,07 млн руб. соответственно. Москва осталась лидером по уровню цен (в среднем — 2,65 млн руб.), на втором месте — Новосибирская область (2 млн руб.). В Санкт-Петербурге и Ленинградской области подержанные обойдутся в 1,98 млн руб.