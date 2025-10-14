В Забайкалье создадут первый на Дальнем Востоке музей кочевых культур

Власти Забайкальского края в рамках научно-практической конференции «Чингисхан. Наследие в евразийской государственности» презентовали проект создания музея-заповедника кочевых культур «Сердце великой степи». Как сообщает пресс-служба краевого правительства, музей станет первым культурно-просветительским учреждением с такой тематикой на Дальнем Востоке. Региональные власти рассчитывают на получение федерального статуса музея и на включение его объектов, археологических памятников в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Музей-заповедник будет основан на четырех локациях. Это урочище Делюн-Болдок в Агинском районе, предполагаемое место рождения Чингисхана. Там оборудуют визит-центр. Еще три отдельных музейных павильона появится в Кондуйском и Хирхиринском городищах (археологические памятники времен Монгольской империи), а также на объекте Вал Чингисхана — в трех разных районах Забайкалья, граничащих с Монголией. Уточняется, что в каждой из точек можно увидеть «уникальные находки тех времен».

Концепция музея будет представлена федеральному Министерству культуры к концу года. В течение 2026 года предстоит разработать проектно-сметную документацию по объектам, передать землю для их размещения, а в 2027 году приступить к строительству. Научно-практическая конференция «Чингисхан. Наследие в евразийской государственности» проходит в Забайкалье 13 и 14 октября, участие в ней принимают больше 20 известных ученых, включая академиков и докторов наук из Москвы, Владивостока, Красноярска, Челябинска, Иркутска, Улан-Удэ, а также специалисты из Монголии и Китая.

Влад Никифоров, Иркутск