Умер трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Александр Дитятин

Трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Александр Дитятин скончался в возрасте 68 лет. Об этом сообщила пресс-служба РПГУ им. А.И. Герцена, в котором он заведовал кафедрой гимнастики и фитнес-технологий. Причина смерти не уточняется.

«Александр Николаевич — гордость нашего вуза и всей страны. Он был не только талантливым спортсменом, но и прекрасным наставником, который щедро делился своими знаниями и опытом со студентами. Его преданность делу, профессионализм и человеческие качества снискали ему заслуженное уважение и любовь коллег и учеников», — сказал ректор университета Сергей Тарасов.

На Олимпиаде 1980 года Александр Дитятин завоевал восемь медалей: три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую. Он остается единственным гимнастом в истории, выигравшим восемь наград на одних Играх. Также на его счету семь золотых медалей чемпионатов мира. В 2004 году Александр Дитятин был включен в Международный зал гимнастической славы.

Таисия Орлова