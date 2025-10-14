В Челнах на реконструкцию теплосетей выделят 250 млн рублей

В Набережных Челнах на реконструкцию тепловых сетей города на участке от теплового узла ТУ-24а до ТУ-44 выделят 250 млн руб. Соответствующий документ опубликован на госзакупках.

Проект включает строительно-монтажные работы, передачу строительных отходов на утилизацию и проведение экспертизы промышленной безопасности завершенного объекта. Работы должны быть выполнены до 1 августа 2026 года. Заказчиком выступает АО «Татэнерго».

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах на другом участке подключат сеть теплоснабжения за 11,5 млн руб.

Анна Кайдалова