В Челнах подключат сеть к системе теплоснабжения за 11,5 млн

В Набережных Челнах на работы по технологическому присоединению тепловой сети к городской системе теплоснабжения выделят 11,5 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Подрядчику необходимо выполнить строительно-монтажные работы с поставкой необходимых материалов, утилизацией строительных отходов и проведением экспертизы промышленной безопасности для нужд филиала АО «Татэнерго» — Набережночелнинские тепловые сети.

Работы будут проводиться на участке от тепловой камеры ТК-20А до земельного участка в парке Победы и должны быть завершены до 31 декабря 2025 года. Заказчиком выступает региональная энергетическая компания «Татэнерго».

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах на ремонт тепловой изоляции и оборудования для нужд тепловой электростанции, филиала «Татэнерго», выделят 26,6 млн руб.

Анна Кайдалова