Мошенники под видом бывшего работодателя похитили у нижегородца 2 млн рублей

Полиция расследует уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по заявлению пенсионера из Нижнего Новгорода, отдавшего курьеру аферистов 22,2 тыс. долларов США и 1,9 тыс. евро. Ущерб в рублевом эквиваленте оценен почти в 2 млн руб., сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

По фабуле дела, потерпевшему в мессенджере позвонил якобы бывший руководитель, затем с ним связались мнимые представители государственных организаций. Они убедили 71-летнего пенсионера в том, что на его имя оформлена доверенность, которая позволяет распоряжаться его финансами. Чтобы избежать потери средств и задекларировать их, нижегородец передал деньги курьеру мошенников.

Идет следствие. Как писал «Ъ-Приволжье», за прошедшую неделю мошенники похитили у нижегородцев около 114 млн руб.

Владимир Зубарев