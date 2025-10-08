За неделю телефонные мошенники похитили у нижегородцев 114 млн рублей

Около 114 млн руб. похитили мошенники у жителей Нижегородской области за неделю. По данным полиции, чаще всего использовались схемы со звонком от службы безопасности банка, предложением дополнительного заработка и мошенничество при онлайн-покупке.

Всего сотрудники полиции зарегистрировали 103 преступления, где применялись различные мошеннические схем.

Как писал №»Ъ-Приволжье», представившись сотрудниками службы безопасности, аферисты убедили 59-летнюю преподавателя православной гимназии отправить сбережения на якобы безопасные счета. В итоге нижегородка потеряла боле 4.5 млн руб.

Житель Балахны три недели общался в мессенджерах с неизвестными, обсуждая возможность получения дополнительного дохода и преимуществах использования цифровой валюты. Он установил на свой мобильный телефон приложение для получения заработка в криптовалюте, но в итоге лишился 1,8 млн руб.

Андрей Репин