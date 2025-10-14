Вероника Кудерметова пробилась во второй круг турнира WTA 500 в Нинбо

31-я ракетка мира россиянка Вероника Кудерметова с победы стартовала на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500 в китайском Нинбо. В матче первого круга она обыграла хорватку Антонию Рузич, занимающую 70-ю позицию в рейтинге WTA.

Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту. Матч завершился со счетом 6:3, 6:2. В следующем раунде Вероника Кудерметова сыграет против восьмой ракетки мира итальянки Джасмин Паолини. Ранее спортсменки встречались на корте пять раз, три матча остались за россиянкой.

Турнир завершится 19 октября. Общий призовой фонд соревнования превысил $1 млн. Действующей победительницей является Дарья Касаткина, которая с марта выступает под флагом Австралии (ранее она представляла Россию).

Таисия Орлова