Под Белгородом ищут подрядчика для достройки детского сада за 292 млн рублей

Министерство строительства Белгородской области объявило поиск подрядчика на завершение строительства детского сада в микрорайоне Улитка поселка Дубовое Белгородского района. Начальная стоимость контракта — 292,2 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Согласно документации, подрядчик должен приступить к работам 1 ноября 2025 года и завершить их 30 августа 2026-го. За это время он обязан достроить двухэтажный детсад на 240 мест общей площадью 5 тыс. кв. м, провести инженерные коммуникации, а также благоустроить прилегающую территорию.

Подавать заявки можно до 10 октября, итоги конкурса подведут 13-го.

В январе 2024 года контракт на строительство объекта за 381,7 млн руб заключили с дагестанским ООО «Компоно» Надира Маммаева. По мере исполнения обязательств цена выросла до 434,3 млн руб. В конце сентября 2025-го контракт был расторгнут заказчиком в одностороннем порядке «в связи с нарушением подрядчиком принятых на себя обязательств». Стоимость выполненных работ составила 142,3 млн руб., фактически оплачено 211,9 млн руб. Министерство строительства Белгородской области назначило «Компоно» три неустойки на 400 тыс. руб. в сумме. Ни одна из них не значится как оплаченная.

