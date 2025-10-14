Мэр Ярославля опроверг отказ от борьбы с пробками

Мэру Ярославля Артему Молчанову не понравилось заявление о невозможности решения проблемы с пробками в городе. Об этом он сказал в ходе открытого совещания в мэрии.

На заседании представитель Центра городского управления сообщил, что новость о невозможности справиться с пробками в Ярославле стала одной из самых обсуждаемых на прошлой неделе в социальных сетях. «Ъ-Ярославль» сообщал, что такой ответ мэрия дала в Telegram-канале губернатора Михаила Евраева в ответ на жалобу о пробках на проспекте Фрунзе.

Господин Молчанов посчитал, что информация была неверно преподнесена и понята: проблему с пробками в городе пытаются решить.

«Это постоянно находится в работе. Я думаю, что само по себе такое преподнесение информации категорически неверно. Если есть сложности, если есть проблемы, с ними надо работать, их надо решать. Это решается. Есть решения финансово затратные, не финансово затратные, решения долгосрочные, краткосрочные. Но в любом случае транспортная ситуация сама заставляет принимать эти решения, потому что она меняется»,— сказал Артем Молчанов.

Мэр сказал, что в городе идет постоянный ремонт дорог, производится перенастройка светофоров. Кроме того, он напомнил о строительстве третьего автомобильного моста через Волгу.

Алла Чижова