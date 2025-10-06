В мэрии Ярославля ответили на жалобы о пробках на Фрунзе

В мэрии Ярославля признали, что не ожидают быстрого решения проблемы пробок в городе. Об этом городские власти написали в Telegram-канале губернатора Михаила Евраева в ответ на жалобу местного жителя.

Житель пожаловался на постоянные заторы на проспекте Фрунзе, предлагая перенастроить светофоры или выделить отдельные полосы для автобусов. Власти отметили, что проблема связана с недостаточно развитой дорожной сетью и резким увеличением трафика в часы пик.

«В целях обеспечения пропускной способности магистральных улиц города, в т.ч. Тутаевского шоссе, Ленинградского проспекта, Московского проспекта, проспекта Фрунзе, проспекта Авиаторов и др., длительность разрешающего сигнала светофоров в «пиковые» часы в 2-2,5 раза превышает длительность разрешающих сигналов светофоров с пересекаемых направлений. Для изменения ситуации необходим комплекс мероприятий капитального характера: расширение улиц с устройством транспортных развязок в разных уровнях на перекрестках, строительство пешеходных переходов в разных уровнях с проезжей частью, что невозможно ввиду находящихся строений вдоль проезжей части», — сообщили в мэрии Ярославля.

В мэрии добавили, что регулярно ведут мониторинг дорожной ситуации с целью настройки светофоров. В частности, расчет циклов их работы на проспекте Фрунзе выполнен по общепринятой методике.

Антон Голицын