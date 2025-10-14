В мэрии Екатеринбурга предложили утвердить стандарты для будок охраны и туалетов

Директор департамента потребительского рынка и услуг администрации Екатеринбурга Максим Чаплыгин заявил о возможности разработки стандартов внешнего вида для будок охраны и туалетных будок, которые размещаются на муниципальных парковках. Об этом он заявил на заседании комиссии по экономическому развитию и инвестициям думы Екатеринбурга.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Можно выйти на то, чтобы установить требования для других нестационарных объектов в Екатеринбурге»,— сказал господин Чаплыгин, отметив, что департамент обратится в главархитектуру с этим вопросом.

Депутаты обсуждали вопрос «невзрачного вида» установленных на муниципальных парковках будок охраны и туалетных будок. Внимание они обратили на парковку у дома на ул. Большакова, 75, где туалетная кабина расположена вблизи от жилых зданий.

Директор МБУ «Городская служба автопарковок» Марина Ярулина в ходе обсуждения заявила, что установленные «мобильные бытовые здания» на парковках соответствуют всем требованиям законодательства, а стандарты внешнего вида для них ничем не определены. По ее словам, одна из причин установки невзрачных кабинок — недофинансирование организации. Депутаты предложили собрать еще одну комиссию по этому вопросу и заняться разработкой стандартов для подобных помещений.

Анна Капустина