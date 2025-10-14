В Челябинске выпустили из СИЗО обвиняемого во взятках учредителя «Капиталстроя»

Тракторозаводский районный суд Челябинска смягчил меру пресечения учредителю ООО «Капиталстрой» Ромику Варданяну, обвиняемому в даче взятке бывшему начальнику городской ГАИ Александру Гайде. Фигуранта выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест. Информацию об этом „Ъ-Южный Урал“ подтвердили в пресс-службе суда.

Ромик Варданян заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, СКР полагает, что с января 2018-го по май 2024 года соучредитель ООО «Капиталстрой» Ромик Варданян передал через посредника две взятки бывшему начальнику отдела ГАИ УМВД России по Челябинску Александру Гайде в виде имущества. Взамен сотрудник Госавтоинспекции давал указания подчиненным не привлекать руководство и сотрудников дорожной компании к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Александр Гайде был задержан 15 мая 2025 года. Он находится в СИЗО.

Ольга Воробьева