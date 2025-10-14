Осужденный за взятку бывший томский судья выплатит штраф в рассрочку

Бывший томский судья Виталий Бажилин смог добиться рассрочки выплаты штрафа в 2,67 млн руб., назначенного по делу о взяточничестве. Ему предоставили пятилетнюю рассрочку, установив ежемесячный платеж в размере 44 тыс. 550 руб., указывается в решении Новосибирского областного суда.

Бывший федеральный судья Виталий Бажилин

Фото: Илья Николаев Бывший федеральный судья Виталий Бажилин

Фото: Илья Николаев

Экс-судья Молчановского райсуда Томской области Виталий Бажилин обвинялся во взяточничестве (ч. 5 ст. 290 УК РФ). В Следственном комитете считают, что в период своей работы, сначала в прокуратуре, а затем и в суде, он покровительствовал владельцу банного комплекса, помогая решать спорные вопросы в его пользу. Тот ежемесячно перечислял юристу небольшие взятки, выплатив за три с небольшим года почти 900 тыс. руб.

В августе 2024 года Новосибирский областной суд назначил Виталию Бажилину семь лет условно и штраф 1,7 млн руб. В последующем Пятый апелляционный суд общей юрисдикции по представлению прокуратуры ужесточил приговор. Семь лет условно ему заменили на семь лет колонии строгого режима и увеличили штраф с 1,7 млн руб. до 2,67 млн руб.

Илья Николаев