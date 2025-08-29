Бывшему томскому судье заменили условный срок на реальный по делу о взятке

Как стало известно «Ъ-Сибирь», Пятый апелляционный суд общей юрисдикции по представлению прокуратуры ужесточил приговор бывшему томскому судье Виталию Бажилину, который обвинялся в коррупции. Семь лет условно ему заменили на семь лет колонии строгого режима и увеличили штраф с 1,7 млн руб. до 2,6 млн руб., говорится в решении суда. Сейчас экс-судья находится в СИЗО Томска.

Фото: Илья Николаев

Экс-судья Молчановского райсуда Томской области Виталий Бажилин обвинялся во взяточничестве (ч. 5 ст. 290 УК РФ). В Следственном комитете считают, что в период своей работы сначала в прокуратуре, а затем и в суде он покровительствовал владельцу банного комплекса, помогая решать спорные вопросы в его пользу. Тот ежемесячно перечислял юристу небольшие взятки, выплатив за три с небольшим года почти 900 тыс. руб. В деле говорится, что 730 тыс. руб. Виталий Бажилин получил, занимая пост помощника прокурора в ЗАТО Северск, и 160 тыс. руб. — в должности судьи.

Сам Виталий Бажилин отрицает причастность к инкриминируемым ему преступлениям. Он утверждает, что перечисленные предпринимателем деньги были возвратом долга.

Для обеспечения беспристрастного разбирательства дело передали из Томской области в Новосибирскую. В августе 2024 года Новосибирский областной суд приговорил Виталия Бажилина к 7 годам условно с испытательным сроком 5 лет и штрафу в размере 1,7 млн руб. Решение не устроило ни одну из сторон: прокуратура требовала ужесточить наказание, защита — оправдать.

Илья Николаев