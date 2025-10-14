Запуск игорной зоны в Республике Алтай предложил Минфин

Минфин РФ внес на рассмотрение законопроект о запуске игорной зоны на территории Республики Алтай. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что инициатива позволит обеспечить дополнительный стимул для развития Республики Алтай, а также увеличить туристические потоки на территорию региона и создать новые рабочие места. До 21 октября законопроект должен пройти независимую антикоррупционную экспертизу, его общественное обсуждение будет проводиться до 29 октября.

Сейчас в России действуют пять игорных зон — в Алтайском крае («Сибирская монета»), Сочи («Красная Поляна»), Приморском крае («Приморье»), Калининградской области («Янтарная») и Республике Крым («Золотой берег»).

Как писал «Ъ», игорная зона «Красная Поляна» заняла первое место среди российских игорных зон по числу гостей, приняв за лето 2025 года 242 тыс. человек, или 44% от общего турпотока казино в стране. Всего за июнь-август игорные зоны посетили 549,9 тыс. человек, что на 12% больше, чем годом ранее.

Александра Стрелкова