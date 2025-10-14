Ярославский суд изъял у Почты России разрушающийся памятник

Арбитражный суд Ярославской области изъял у Почты России объект культурного наследия в селе Осенево Гаврилов-Ямского округа. Решение размещено в картотеке арбитражных дел.

Иск с требованием об изъятии подала Государственная служба охраны объектов культурного наследия Ярославской области. Речь идет об объекте «Дом жилой, начало XIX века». Истец указал, что здание площадью 195,1 кв. м и прилегающий земельный участок в 500 кв. м должны быть изъяты из-за неисполнения мер по сохранению памятника.

Здание не используется, наблюдаются утраты штукатурного слоя, трещины на стенах и кровле, а система водостока не организована. Специалисты пришли к выводу, что объект находится в состоянии, угрожающем его утрате. Ответчик не признал требования и сослался на сложности с необходимыми согласованиями и бюджетными процедурами.

В августе 2024 года был проведен осмотр здания, который показал отсутствие ремонтных работ и значительное ухудшение состояния. Суд согласился с доводами службы охраны ОКН и принял решение изъять здание и земельный участок. Они будут проданы с публичных торгов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что суд также принял к производству иск службы к Почте России об изъятии исторического здания на Московском проспекте в Ярославле.

Антон Голицын