У «Почты России» хотят изъять историческое здание в Ярославле

Суд принял к производству иск государственной службы охраны объектов культурного наследия (ОКН) Ярославской области к АО «Почта России» об изъятии исторического здания на Московском проспекте в Ярославле. Соответствующая информация размещена в картотеке арбитражных судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Речь идет о «Доме Агаевых», который накануне получил статус памятника культуры местного значения. Особняк середины XIX века стоит на углу Московского проспекта и улицы Большой Федоровской, возле подземного пешеходного перехода.

«Результаты осмотра объекта культурного наследия свидетельствуют, что к настоящему времени физическое состояние объекта культурного наследия находится в состоянии, создающем угрозу его физической утраты»,— приводится в определении суда позиция истца.

В качестве обеспечительной меры суд запретил акционерному обществу совершать сделки по отчуждению в отношении объекта до рассмотрения иска по существу. В случае изъятия историческое здание выставят на торги для поиска нового собственника.

Алла Чижова