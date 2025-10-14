В Белгороде перестанут включать громкоговорители при отмене угрозы атаки БПЛА

Жителей Белгородской области перестанут оповещать об отмене опасности атаки БПЛА через громкоговорители. Эту информацию с сегодняшнего дня будут передавать только через сообщения от МЧС, по телевидению и радио. Соответствующее решение было принято на вчерашнем совещании местных властей с руководителями федеральных силовых структур. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении.

Глава региона пояснил, что вопрос оповещения был поднят на совещании, поскольку жители Белгорода не раз жаловались на то, что отмена сигнала в большинстве случаев звучит в 5–6 утра, когда большая часть населения спит. «И, конечно, согласен, что лишняя тревога утром ни к чему, если позволяет законодательство и вопрос организации безопасности населения»,— добавил господин Гладков.

На прошлой неделе в Курской области начал действовать новый сигнал тревоги — «Авиационная опасность». Он предупреждает жителей региона о возможной воздушной угрозе со стороны Украины.

Алина Морозова