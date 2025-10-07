Новый сигнал тревоги «Авиационная опасность» появился в Курской области

В Курской области ввели специальный сигнал тревоги «Авиационная опасность». Об этом сообщили в региональном оперштабе.

В первый раз сигнал объявили 7 сентября в 10:00. По словам властей, он предупреждает жителей Курской области о возможной воздушной угрозе со стороны ВСУ. Во время авиационной опасности экстренные службы приводятся в готовность для отражения атаки. Если угроза нанесения удара непосредственно по региону подтвердится, будет объявлено другое предупреждение — «Ракетная опасность».

Об авиационной опасности жителей Курской области оповещают так же, как и об опасности атаки БПЛА: специальный звуковой сигнал не подается.

В Воронежской области также используется сигнал «Авиационная опасность» — он впервые был использован 5 марта 2024 года. В последний раз авиационную опасность объявляли 13 сентября 2025-го.

Кабира Гасанова