Трамп подтвердил встречу с Зеленским 17 октября в Белом доме

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября. Об этом он сказал журналистам на борту Air Force One по пути из Египта.

Американский президент ответил утвердительно на соответствующий вопрос репортера и не привел никаких деталей. Он также не стал комментировать обсуждение возможных поставок Украине американских крылатых ракет Tomahawk.

Вчера Владимир Зеленский заявил, что 17 октября посетит Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом. Незадолго до этого о встрече сообщали Financial Times и Reuters со ссылкой на источники. FT пишет, что 14 октября в Вашингтоне также пройдут переговоры американской и украинской делегаций. Они обсудят вопросы обороны, энергетики и санкции в отношении России. Как сообщил собеседник Reuters, Дональд Трамп проведет с Владимиром Зеленским рабочий обед.