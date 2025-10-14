ФСБ нашла в Кузбассе курируемую с Украины нарколабораторию

ФСБ сообщила о задержании жителя Кемеровской области. По версии спецслужбы, при содействии украинского организованного преступного сообщества (ОПС) он создал лабораторию по производству наркотиков.

В межрегиональную преступную группу входили жители Кемеровской и Новосибирской областей, Алтайского и Красноярского краев, утверждает ФСБ. По ее данным, они занимались производством синтетических наркотиков для последующего сбыта в России.

Мужчина задержан во время синтеза наркотических веществ. В помещении нарколаборатории изъяли мефедрон весом более 38,6 кг, а также свыше 1,5 тонны прекурсоров, реактор и другие предметы, необходимые для производства наркотиков.

Возбуждено уголовное дело о незаконном производстве наркотических средств (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Задержанный отправлен под арест, сообщили ТАСС в управлении ФСБ по Кузбассу.

В начале сентября ФСБ выявила нарколабораторию в Новосибирской области, был задержан местный житель. По данным органов госбезопасности, он действовал по указанию и на деньги кураторов из Украины.