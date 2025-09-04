Нарколабораторию с 40 кг «синтетики» накрыли под Новосибирском

ФСБ выявил нарколабораторию в Новосибирской области. Ее организовал местный житель в рабочем поселке Станционно-Ояшинский Мошковского района, сообщает пресс-служба ведомства. В отношении дилера возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (производство наркотических средств, совершенное в особо крупном размере).

В ходе обысков в здании силовики обнаружили 40 кг наркотика Альфа-PVP, оборудование для его производства и более 1,5 тонн химических реактивов.

По данным органов госбезопасности, ранее судимый за сбыт наркотиков житель области организовал нарколабораторию по указанию и на деньги кураторов из Украины.

Произведенные запрещенные вещества он должен был сбывать оптовыми партиями на территории региона.

Александра Стрелкова