В Татарстане сняли режим беспилотной опасности

В Татарстане отменен режим беспилотной опасности. Соответствующее сообщение поступило в официальное приложение МЧС России.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Режим был введен сегодня в 3:20. Аэропорты республики работали в штатном режиме. О сбитых на территории Татарстана дронах Минобороны не сообщало.

Последний раз режим беспилотной опасности в республике вводили 11 октября. Он действовал почти десять часов — с 01:36 до 11:16.

