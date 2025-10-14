В Татарстане шесть часов действует режим беспилотной опасности

В Татарстане с 3:20 действует режим беспилотной опасности. Соответствующее сообщение поступило в официальное приложение МЧС России.

В Татарстане действует режим беспилотной опасности

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ В Татарстане действует режим беспилотной опасности

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

На момент публикации аэропорты республики работают в штатном режиме. О сбитых на территории Татарстана дронах Минобороны не сообщало.

Последний раз режим беспилотной опасности в республике вводили 11 октября. Он действовал с 01:36 до 11:16. Ранее режим также вводили 10, 8 и 7 октября.

Анар Зейналов