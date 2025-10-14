Мэра Ижевска будут избирать из числа кандидатов от главы Удмуртии

Теперь мэр Ижевска будет избираться только из числа кандидатов, представленных главой Удмуртии: такое решение приняли депутаты гордумы столицы республики на первой сессии сегодня, 14 октября. Как передает корреспондент «Ъ-Удмуртия», градоначальника народные избранники будут избирать путем тайного голосования (большинством голосов) не позднее 30 дней со дня представления претендентов. Соответствующие изменения внесут в устав Ижевска. «За» проголосовало 28 депутатов, «против» — два.

Фото: Даниил Иванов, Коммерсантъ

Отметим, согласно измененному в марте федеральному законодательству о принципах организации местного самоуправления (МСУ, ФЗ-33, ст. 88), такой механизм является единственно возможным способом избрания мэров столиц регионов в РФ. Республиканский закон о МСУ привели в соответствие еще в начале июня. Выступления кандидатов с программой развития Ижевска сохраняются.

Напомним, прошлый созыв гордумы Ижевска на внеочередной сессии 4 сентября не смог принять изменения, касающиеся способа избрания мэра. Поправки в городской устав не набрали необходимого количества голосов депутатов. Парламентарии считают, что причиной стала недостаточная предварительная работа с депутатским корпусом по данным изменениям со стороны руководства гордумы и администрации. Кто-то эту ситуацию называет «немым протестом».

