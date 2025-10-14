«Ведомости»: российские регионы начинают сокращать налоговые льготы

В четырех регионах России планируют скорректировать ставки по местным налоговым льготам и сократить количество льгот для некоторых категорий налогоплательщиков, пишут «Ведомости». Местные власти надеются таким способом компенсировать снижение поступлений в региональные бюджеты.

В Ярославской области губернатор Михаил Евраев поручил главам муниципалитетов поднять некоторые налоги до предельного размера по Налоговому кодексу. В противном случае сумма не собранных по максимальной ставке налогов может быть вычтена из дотаций муниципальным округам, утверждают источники «Ведомостей».

Власти Ульяновской области предлагают скорректировать перечень льготных категорий налогоплательщиков, которые впервые зарегистрированы в качестве юрлиц или ИП. В Воронежской области и Дагестане планируют сокращать налоговые расходы на льготы для бизнеса, говорится в статье.

На снижение поступлений в региональные бюджеты повлияло несколько факторов, считают опрошенные газетой эксперты. Среди них — санкции, рост издержек и стоимости кредитов, убытки от курсовых разниц. По мнению источников издания, так как налоги составляют около 5% доходов регионов, сокращение льгот по ним не решит проблему нехватки средств.