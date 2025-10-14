Советник главы Удмуртии Олег Матвеев стал зампредседателя гордумы Ижевска

Заместителем председателя гордумы Ижевска на постоянной основе избран советник главы Удмуртии, председатель регионального отделения ассоциации ветеранов СВО Олег Матвеев. Так решили депутаты нового созыва местного парламента сегодня, 14 октября, передает корреспондент «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Олег Матвеев среди прочего заявил в своей речи о необходимости патриотического воспитания молодежи и поддержке участников СВО. «Сейчас идет война. В ней участвуют не только обычные военные, но и гражданские <...> Прибывающие солдаты должны чувствовать, что они нужны»,— сказал он. Другое направление — повышение благосостояние города и республики.

На посту советника главы Удмуртии господин Матвеев отвечает за взаимодействие с ветеранами боевых действий и членами их семей, а также за реализацию проектов патриотического воспитания. Он занял эту должность в феврале 2025 года. Через месяц Олег Матвеев возглавил отделение ассоциации ветеранов СВО в Удмуртии. Он состоит в общественном совете региональной программы «СВОй резерв 18» по подготовке военнослужащих к госслужбе.

Олег Матвеев — полковник полиции в отставке и кавалер трех орденов Мужества. В 1987-1989 годах он проходил срочную службу в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Олег Матвеев участвовал в контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе.

В 1991-2013 годах господин Матвеев служил в СОБРе на различных должностях — от младшего до старшего начальствующего состава. В августе 2013 года его назначили командиром ОМОН «Барс» управления Росгвардии по Удмуртии. В марте 2014 года местный отряд был командирован в Крым для поддержки ОМОН «Беркут». Олег Матвеев работал в управлении по борьбе с организованной преступностью. Участвовал в СВО.

В 2020 году Олег Матвеев был удостоен звания «Почетный гражданин города Ижевска», в 2024 году — «Почетный гражданин Удмуртской Республики». С 2021 года его имя носит школа кадетского движения Ижевска. Сейчас вице-спикеру гордумы Ижевска 56 лет.

Напомним, председателем гордумы Ижевска 14 октября была избрана бывший заместитель руководителя фракции «Единая Россия» (ЕР) в Госсовете Удмуртии Любовь Зайцева.