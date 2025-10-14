Разработанная для Луны и Марса ракета SpaceX совершила успешный тестовый полет

Прототип космического корабля Starship компании SpaceX приводнился в Индийском океане спустя примерно час после запуска. Это 11-й тестовый полет корабля, он признан успешным, следует из пресс-релиза разработчика.

Запуск ракеты-носителя провели в 18:24 понедельника по местному времени (02:24 мск 14 октября) с космодрома Starbase в Техасе. Через несколько минут от корабля отделился ускоритель Super Heavy, который также успешно приводнился в Мексиканском заливе. Во время примерно часового полета Starship выпустил восемь имитаторов мини-спутников Starlink.

Starship разрабатывается как универсальная система для пилотируемых миссий на околоземную орбиту, Луну, Марс и дальние небесные тела, а также для вывода спутников. В марте основатель SpaceX Илон Маск заявил, что запустит Starship с роботом Optimus на Марс в конце 2026 года.