SpaceX запустила Starship в 11-й испытательный полет

Компания SpaceX запустила в 11-й испытательный полет прототип космического корабля Starship. Запуск ракеты-носителя произошел в 18:24 по местному времени (02:24 мск) с космодрома Starbase в Техасе. Прошлый запуск, состоявшийся в конце августа, был успешным.

Во время полета компания планирует вывести из грузового отсека восемь симуляторов спутников системы Starlink. Кроме того, SpaceX тестирует улучшения, направленные на обеспечение в будущем возвращения прототипа на стартовую площадку. Полет аппарата продлится около часа и завершится приводнением в Индийском океане.

В перспективе система Starship, как планирует основатель SpaceX Илон Маск, станет универсальной и будет использоваться для полетов на околоземную орбиту, вывода спутников, а также для миссий на Луну и Марс.