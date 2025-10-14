Тамбовский губернатор Первышов рассказал о последствиях атаки БПЛА

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил об атаке беспилотников в регионе. По словам чиновника, пострадавших нет.

В Первомайском округе «получили незначительные повреждения несколько частных домов ... и припаркованных автомобилей». Губернатор отметил, что «размер ущерба мирным жителям уточняется». Глава региона поручил оказать помощь собственникам поврежденных домов.

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 14 октября над российскими регионами сбили 40 БПЛА, из них два — над Тамбовской областью.