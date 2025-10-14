Петр Ян проведет бой за титул чемпиона UFC с Мерабом Двалишвили

Уральский боец Петр Ян из команды «Архангел Михаил» подписал контракт на бой за титул чемпиона UFC в легчайшем весе, его соперником станет обладатель пояса Мераб Двалишвили, сообщили в пресс-службе RCC. Поединок назначен на 6 декабря в США и станет реваншем за бой, состоявшийся в марте 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петр Ян

Фото: Пресс-служба RCC Петр Ян

Фото: Пресс-служба RCC

Два года назад победу судейским решением одержал Мераб Двалишвили. Позже стало известно, что Петр Ян выходил на бой с травмой правой руки, что значительно ограничивало его возможности. Несмотря на это, после этого уралец одержал три победы, включая поединок с бывшим чемпионом UFC Дейвесоном Фигерейдо. Мераб Двалишвили после победы над Петром Яном провел пять успешных боев, укрепив свой статус доминирующего чемпиона.

Напомним, в июле Петр Ян выиграл бой на турнире UFC с американцем Маркусом МакГи, имеющим 13 место в рейтинге сильнейших бойцов дивизиона.

Ирина Пичурина