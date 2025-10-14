Суд вынес приговор по делу о ДТП с тремя погибшими в Новосибирске

Октябрьский райсуд Новосибирска огласил приговор в отношении 20-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установил суд, утром 5 января 2025 года фигурант дела управлял автомобилем Toyota Estima, в котором находилось четверо пассажиров. В какой-то момент он, в нарушение правил дорожного движения, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser. В результате ДТП три пассажира из автомобиля подсудимого погибли, одному причинен тяжкий вред здоровью.

Суд назначил правонарушителю четыре года в колонии-поселении с лишением водительских прав на 2,5 года. Свою вину новосибирец полностью признал.

Как писал «Ъ-Сибирь», в отношении 19-летнего водителя Volkswagen Polo, сбившего шесть человек на остановке в Новосибирске, возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до семи лет лишения свободы. ДТП произошло вечером 9 октября на остановке «Октябрьский универмаг».

Михаил Кичанов