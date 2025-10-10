На сбившего шесть человек в Новосибирске водителя завели уголовное дело

В отношении водителя, сбившего шесть человек на остановке в Новосибирске, возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 264 УК РФ, максимальное наказание — до семи лет лишения свободы), сообщает прокуратура региона.

Как писал «Ъ-Сибирь», авария произошла вечером 9 октября на остановке «Октябрьский универмаг». 19-летний водитель арендованного Volkswagen Polo не справился с управлением и сбил шесть человек. Всех пострадавших, среди которых был мальчик 2012 года рождения, госпитализировали, они находятся в тяжелом состоянии.

По данным надзорного ведомства, у новосибирца не было водительских прав. Доступ к автомобилю он получил через чужой аккаунт. Кроме того, в момент ДТП фигурант дела был нетрезв, правоохранители установили степень опьянения в 0,9 промилле.

Александра Стрелкова