На малой сцене Свердловской музкомедии покажут премьеру «Женитьбы гусара»

В Свердловском театре музыкальной комедии на малой сцене имени Михаила Сафронова 14 и 15 октября состоится первая премьера сезона — «Женитьба гусара» режиссера-постановщика, лауреата премии «Золотая Маска» Игоря Ладейщикова. В основу спектакля легла музыка Геннадия Гладкова по мотивам старинных русских водевилей.

В 1979 году вышла экранизация истории сватовства гусара в режиссерской постановке Светланы Дружининой. Музыку для фильма написал Геннадий Гладков, стихи — Юлий Ким. Главного героя сыграл Михаил Боярский, а его возлюбленную Елена Коренева.

По сюжету главный герой-гусар хочет взять себе в жены дочь ростовщика, но взамен должен заплатить не меньше двух тысяч ассигнаций. Таких денег у юноши нет, поэтому он вместе с друзьями придумывает хитрый план по «выкупу» возлюбленной.

В роли расчетливого отца выступает заслуженный артист РФ Павел Дралов. «Персонаж очень странный, я бы сказал, загадочный. Играть его несложно. Я с этим персонажем встретился 40 с лишним лет назад, когда заканчивал институт», рассказал актер.

Игорь Ладейщиков наполнил спектакль самыми неожиданными «фишками». Например, ростовщик Лоскутков выходит из сейфа с огромным замком.

Песня «Деньги, деньги, деньги, денежки» поставлена как номер поп-звезды. Друзья-гусары главного героя переодеваются в больших лохматых собак и бегают не только по сцене, но и спускаются в зал к зрителю. В пресс-службе театра рассказали, что на каждую собаку ушло по 20 метров замшевого трикотажа.

Над постановкой работали художник по костюмам Ника Брагина и художник-технолог Анна Давыдова, музыкальный руководитель Антон Ледовский, вокальный руководитель, лауреат премии «Золотая Маска» Мария Виненкова.

«Материал у Гладкова в хорошем смысле очень простой. Он запоминающийся, легкий, ложащийся на ухо. В номерах мы использовали несколько стилей и жанров современной музыки. В номере "Денежки" у нас три стиля: танго, босанова, шансон, а в конце немного хард-рока», уточнила Мария Виненкова.

Группа «Изумруд» и музыканты квартета Платона Газелериди добавили спектаклю народную, легкую и комичную ноту.

Во время спектакля зрителям покажут пятиминутный черно-белый фильм про сон ростовщика. Соединение жанров уже стало фирменным стилем режиссера. «Благодаря нечеловеческим возможностям наших талантливых артистов и профессиональным цехам, у нас получилось настоящее кино. Это маленькая короткометражка со своим сюжетом, фактически в спектакле появился мини-киноспектакль», добавила Мария Виненкова.

Ближайшие спектакли пройдут 2 ноября, 6 и 14 декабря, 3 января.

София Паникова