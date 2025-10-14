Онколог стал первым замминистра здравоохранения Челябинской области

Первым заместителем министра здравоохранения Челябинской области назначен онколог Александр Гузь. Соответствующее постановление губернатора Алексея Текслера опубликовано на портале правовой информации.

Александр Гузь до последнего времени работал заместителем главного врача по медицинской части в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины. Специализируется на лечении опухолей головы и шеи, в том числе хирургическим путем. Имеет опыт работы более 14 лет. На новой должности доктора ждет испытательный срок продолжительностью один месяц.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в августе бывший первый заместитель министра здравоохранения Челябинской области Елена Недочукова стала заместителем губернатора Ненецкого автономного округа.

Виталина Ярховска