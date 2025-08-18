Челябинский экс-замминистра здравоохранения стала замгубернатора Ненецкого АО
Бывший первый заместитель министра здравоохранения Челябинской области Елена Недочукова стала заместителем губернатора Ненецкого автономного округа. Информация появилась на сайте администрации региона.
Елене Недочуковой 47 лет. Она уроженка Челябинска. Работала врачом-гастроэнтерологом, заместителем главврача в нескольких больницах в городе, начальником отдела по обеспечению и защите прав застрахованных граждан, а после заместителем директора по вопросам организации в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Челябинской области. С июля 2022 года по август 2025-го была первым замминистра здравоохранения региона. На новом месте курирует деятельность департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа.
Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в марте этого года временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого АО назначили бывшего первого заместителя губернатора Челябинской области Ирину Гехт.