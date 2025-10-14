Австралия выплатит еще $1 млрд на строительство подлодок в США

В ближайшее время Австралия внесет второй платеж в $1 млрд на развитие американских верфей по производству атомных подводных лодок, заявил министр оборонной промышленности страны Пэт Конрой. Об этом сообщило агентство Reuters. Всего на первом этапе Австралия обязалась выделить $3 млрд с прицелом на то, что США впоследствии продаст ей три подлодки класса Virginia.

Агентство напоминает, что соглашение AUKUS о передаче Австралии атомных подводных лодок находится на рассмотрении Пентагона. При этом австралийские власти уверены в том, что соглашение, в которое также входит Великобритания, будет продолжено. Министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил журналистам в Канберре, что Австралия вносит свой вклад в пересмотр Пентагоном программы AUKUS и «имеет представление о том, когда это завершится». Но сроков не раскрыл.

На следующей неделе премьер Австралии Энтони Албаниз отправится в Вашингтон с официальным визитом и проведет свою первую официальную встречу с Дональдом Трампом. Как ожидается, среди прочего будет обсуждаться и оборонное партнерство AUKUS. Со слов Пэта Конроя, Австралия переходит к модели совместной разработки и производства в сфере обороны с США, в том числе в области производства управляемого оружия, и премьер «обратит на это внимание Дональда Трампа».

Из-за проверки Пентагоном целесообразности участия США в альянсе AUKUS Австралия решила укрепить оборонные связи с новыми союзниками. 15 июня премьер-министр Австралии Энтони Албаниз объявил о начале официальных переговоров с Евросоюзом о новом оборонном соглашении

Эрнест Филипповский