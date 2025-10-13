Обвиняемый во взяточничестве генерал Кузнецов обратился с письмом в Кремль

Бывший начальник главного управления кадров Минобороны, Юрий Кузнецов обратился с письмом к президенту России Владимиру Путину. Как сообщают «Ведомости», имеющие в распоряжении копию послания, в нем генерал-лейтенант называет себя «невиновным, добросовестным, честным человеком».

Господин Кузнецов в частности, указывает, что Генпрокуратура пытается преждевременно изъять по суду и обратить в доход государства имущество у него и его близких. Надзорное ведомство делает это до вынесения приговора по уголовному делу о получении взяток, обвиняемым по которому является бывший главный кадровик Минобороны. Между тем, по версии Кузнецова сумма законно выплаченных ему денежных средств начиная с 2010 года «полностью перекрывает стоимость имущества и количество денег», которые хотят у него изъять.

Рассмотрение иска Генеральной прокуратуры России об обращении в доход государства активов Юрия Кузнецова и его родственников началось в Хамовническом райсуде 10 октября. По версии надзора, имущество в 500 млн руб., в том числе недвижимость, коллекция монет и серебряные погоны, было получено генерал-лейтенантом в результате коррупционных правонарушений.

Подробнее об обвинениях в адрес Юрия Кузнецова — в материале «Ъ» «Генерал-лейтенант, поделитесь».

Влад Никифоров