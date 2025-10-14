В Китае подтвердили готовность «сражаться до конца» в торговой войне с США

Решимость властей КНР в торговом противостоянии с Соединенными Штатами не ослабевает, твердость позиции подтвердил агентству France Press во вторник неназванный представитель министерства коммерции.

«Что касается тарифных и торговых войн, позиция Китая остается неизменной. Если вы хотите бороться, мы будем сражаться до конца. Если вы хотите вести переговоры, наши двери остаются открытыми»,— цитирует агентство источник.

Ситуация в противостоянии крупнейших экономик мира обострилась после того, как президент Дональд Трамп стал угрожать дополнительными 100-процентными пошлинами для Китая.

Хроника торговой войны КНР и США — в материале «Ъ» «В сборах рождается истина».

Эрнест Филипповский