Трамп: Эрдоган может помочь в урегулировании на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил об уверенности в том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может сыграть ключевую роль в прекращении конфликта между Россией и Украиной.

«Эрдоган может. Его уважают в России, по поводу Украины сказать не могу. Но его уважает (президент России Владимир) Путин, и он мой друг»,— сказал господин Трамп возвращаясь из Шарм-эш-Шейха.

В конце сентября президент господин Эрдоган в интервью Fox News выразил сомнения в скором завершении конфликта на Украине. Он подчеркнул, что не отказывается от роли посредника в урегулировании конфликта. Тогда же президенты США и Турции обсудили, что они могут сделать для решения конфликта между Россией и Украиной.